Konya Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi Açıldı

28 bin 500 metrekarelik alanda 2 yıl aralıksız süren çalışmalar sonucu Konya Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi açıldı. Merkez, Konya'nın ve dünyanın tarihine ışık tutacak.

Konya Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi Açıldı

Konya Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı açılış için tören yapıldı.

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Çatalhöyük'teki merkezle ilgili Bakan Ersoy yetkililerden bilgi aldı.

Açılışı yapılan Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezinin çalışmaları 28 bin 500 metrekarelik bir alanda yapıldı.

Alanda ziyaretçilere; Çatalhöyük ve çevresi, kazı alanları, dönemin ev-yaşam ve-ölüm temaları hakkında temel bilgiler sunulacak.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Çatalhöyük'ün her yönüyle eşsiz olduğunu vurguladı.

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# unesco dünya miras listesi # Konya # göbeklitepe çatalhöyük
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