Konya Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı açılış için tören yapıldı.

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Çatalhöyük'teki merkezle ilgili Bakan Ersoy yetkililerden bilgi aldı.

Açılışı yapılan Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezinin çalışmaları 28 bin 500 metrekarelik bir alanda yapıldı.

Alanda ziyaretçilere; Çatalhöyük ve çevresi, kazı alanları, dönemin ev-yaşam ve-ölüm temaları hakkında temel bilgiler sunulacak.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Çatalhöyük'ün her yönüyle eşsiz olduğunu vurguladı.