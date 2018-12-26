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Konya, Çorum ve Kastamonu'da 26 Aralık Çarşamba okullar tatil mi?

Konya Çorum ve Kastamonu'nun bazı ilçelerinde 26 Aralık Çarşamba günü olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi

Konya, Çorum ve Kastamonu'da 26 Aralık Çarşamba okullar tatil mi?

Konya'nın bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Konya'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Yunak, Çeltik, Sarayönü, Derbent, Kulu, Ilgın, Tuzlukçu, Akşehir, Doğanhisar, Altınekin, Cihanbeyli ve Kadınhanı ilçelerindeki okullarda 26 Aralık Çarşamba günü eğitime ara verildi.

Çorum ve Kastamonu'da eğitime kar engeli
Çorum ve Kastamonu'da, etkili kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi.
Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla Sungurlu, Bayat, İskilip ve Mecitözü ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde de etkili kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiği duyuruldu.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #Konya #çorum #kastamonu
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