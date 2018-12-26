Konya Çorum ve Kastamonu'nun bazı ilçelerinde 26 Aralık Çarşamba günü olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi

Konya'nın bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Konya'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Yunak, Çeltik, Sarayönü, Derbent, Kulu, Ilgın, Tuzlukçu, Akşehir, Doğanhisar, Altınekin, Cihanbeyli ve Kadınhanı ilçelerindeki okullarda 26 Aralık Çarşamba günü eğitime ara verildi.



Çorum ve Kastamonu'da eğitime kar engeli

Çorum ve Kastamonu'da, etkili kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla Sungurlu, Bayat, İskilip ve Mecitözü ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde de etkili kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiği duyuruldu.



Konya'da ulaşıma kar engeli

Konya ve çevresinde etkili kar yağışı dolayısıyla şehirler arası kara yolları trafiğe kapandı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak gece yerini kara bıraktı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Konya-Afyonkarahisar, Konya-Ankara, Konya-Isparta, Konya-Antalya, Konya-Adana ve Konya-Karaman kara yolları trafiğe kapandı.

Kent çıkışlarında önlem alan trafik ekipleri araçların geçişine izin vermedi.

Karayolları ekipleri, belirtilen yollarda iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kar yağışı nedeniyle kent merkezi de beyaza büründü.

Belediye ekipleri ana arterlerde ulaşımın aksamaması için çalışmalarda bulundu.