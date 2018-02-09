Polis ekipleri, Ereğli ilçesinde bir market sahibini av tüfeğiyle yaralayarak sigaraları alıp kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir markete gelen 2 şüpheli, iş yeri sahibini av tüfeğiyle yaraladıktan sonra sigaraları alıp kaçtı.



Edinilen bilgiye göre, Barbaros Mahallesi Dedeler Sokak'taki markete gelen 2 kişi, av tüfeğini doğrultarak iş yeri Hüseyin Özüak'tan para ve sigara istedi.



Şüpheliler itiraz eden Özüak'ı ayağından vurduktan sonra bir miktar sigarayı da alıp kaçtı. Yaralanan market sahibi ise Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri de kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Öte yandan olay anı, yakındaki bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Görüntülerde, 2 şüphelinin marketin önündeki otomobilde bir süre bekledikleri, ardından kar maskesi takarak içeriye girdikleri görülüyor. Çıkan tartışmanın üzerine market sahibini yaralayan soyguncuların olay yerinden kaçışı da görüntülerde yer alıyor.