Konya'da yol kenarındaki bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Konya'da yol kenarındaki bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.



Abdülkerim Arpacı (24) idaresindeki 06 RR 328 plakalı motosiklet, merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi'nde yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.



Yaralanan Arpacı, kaldırıldığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Arpacı'nın, 13 gün önce motosikletini sosyal medya hesabı aracılığıyla satılığa çıkarttığı öğrenildi.