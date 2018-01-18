Konya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Konya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.



Merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Sultan Caddesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Uçmaz ve Hüseyin Akbulut bıçaklanarak yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Beyhekim Devlet ve Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerine kaldırıldı.



Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.