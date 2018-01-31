Konya'nın merkez Karatay ilçesinde, yakınını ziyarete geldiği cezaevi önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Süleyman Çokdoğruol, bir yakınını ziyaret etmek için Akabe Mahallesi Alaaddin Kap Caddesi'ndeki E Tipi Kapalı Cezaevi'ne geldi.
Çokdoğruol'un cezaevi önünde bulunduğu sırada, plakası belirlenemeyen bir otomobilden tabancayla ateş açıldı.
Bacağına 2 mermi isabet eden Çokdoğruol yaralandı. Ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılan Çokdoğruol'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
E Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki yakınını ziyarete gelen kişi, otomobilden tabancayla ateş açılması sonucu yaralandı
Konya'nın merkez Karatay ilçesinde, yakınını ziyarete geldiği cezaevi önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.