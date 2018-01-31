E Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki yakınını ziyarete gelen kişi, otomobilden tabancayla ateş açılması sonucu yaralandı

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde, yakınını ziyarete geldiği cezaevi önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Süleyman Çokdoğruol, bir yakınını ziyaret etmek için Akabe Mahallesi Alaaddin Kap Caddesi'ndeki E Tipi Kapalı Cezaevi'ne geldi.



Çokdoğruol'un cezaevi önünde bulunduğu sırada, plakası belirlenemeyen bir otomobilden tabancayla ateş açıldı.



Bacağına 2 mermi isabet eden Çokdoğruol yaralandı. Ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılan Çokdoğruol'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.