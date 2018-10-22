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Konya'da dehşet anları MOBESE'de

Konya'da bir tır karşı şeride geçerek 4 araca çarptı. Kulu ilçesindeki trafik kazası MOBESE'ye yansıdı.

Konya'da dehşet anları MOBESE'de

Konya'nın Kulu ilçesinde bir tır şeritten çıktı, karşı şeritteki 4 aracı ezdi. Olayı MOBESE kameraları kaydetti.

Mısır yüklü tırı kulanan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızını alamayan tır refüjü atlayarak, karşı yöndeki kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobil ile iki minibüse çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Kazada, yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Ankara-Konya karayolu, iki saat süreyle tek şeritten sağlandı. Yol, araçların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #MOBESE #Konya
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