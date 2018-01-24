Merkez Meram ilçesinde bir binanın 3. katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

Konya'da bir binanın 3. katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Necip Fazıl Mahallesi Köknarlı Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 3. katındaki dairede, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.



Evden yükselen dumanı fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi.



Boşaltılan binadaki yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü.



Abdurrahman Dal'a ait evde 3 üniversite öğrencisinin kaldığı, bir hafta önce daireyi boşalttıkları öğrenildi.



Evde büyük çapta hasara yol açan yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.