Konya'da firari hükümlü, kardeşinin kimliğiyle yakalandı

Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, bir otobüs firmasında muavinlik yapan Rıza Tekin'in (33), "tutuklu ve hükümlünün kaçması" ile 8 hırsızlık suçundan arandığını tespit etti.

Otobüs terminalinde gözaltına alınan Rıza Tekin'in, yakalanmamak için kendisine çok benzeyen kardeşinin kimliğini kullandığı belirlendi.

Tekin, sağlık kontrolünden geçirilmek için getirildiği hastanede kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Gün gelecek devran dönecek. Bekleyin beni." dedi.

ulusal.com.tr