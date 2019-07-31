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Konya'da hafif ticari araç ağaca çarptı: 3 ölü

Konya'nın Kulu ilçesinde hafif ticari aracın ağaca çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti

Konya'da hafif ticari araç ağaca çarptı: 3 ölü

Konya'nın Kulu ilçesinde hafif ticari aracın ağaca çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. 

Mustafa Yılar (34) idaresindeki 34 NU 4632 plakalı hafif ticari araç, Kulu makası yakınlarında yoldan çıkarak ağaca çarptı. 

Kazada, sürücü Yılar ile araçta bulunan Merve (29) ve Savaş Öksüz (28) olay yerinde hayatını kaybetti.

Ölenlerin cesetleri, yapılan incelemenin ardından Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Konya #kaza
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