Konya'da çeşitli iş yerlerinin çelik kasalarını açarak soygun yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 8 Temmuz'da Sarayönü ilçesindeki bir iş yeri ile 11 Eylül'de merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesindeki iş yerinden çelik kasa hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayların yaşandığı yerlerde bulunan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.



Polis, yaptığı incelemenin ardından olaylarda kullanıldığı belirlenen kiralık aracın plakasını tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Şükrü K. (36) ve Mehmet Can G'yi (45) merkez Meram ilçesinde saklandıkları evde yakaladı.



Emniyete götürülen zanlılardan Şükrü K'nin ifadesinde, "Soyulacak iş yerini belirledikten sonra Mehmet Can'ı çağırıyorduk. O da iş yerlerindeki kasaları açıyordu." dediği öğrenildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Mehmet Can G'nin 8 ayrı suçtan arama ve 29 suç kaydının bulunduğu, Şükrü K'nin ise 6 suç kaydının olduğu öğrenildi.



Ayrıca Fevzi Çakmak Mahallesindeki iş yerinde bulunan çelik kasadan 85 bin liralık çek-senet, 83 boş çek, 33 bin lira olarak kesilmiş çek ve bin liranın, Sarayönü ilçesindeki iş yerinden ise 20 bin liranın çalındığı bilgisine ulaşıldı.