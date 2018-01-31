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Konya'da kafeye silahlı baskında, genç kız başından yaralandı

Konya'nın Ereğli İlçesi'nde bir grub, kafede gördükleri grubu, husumetli oldukları kişiler zannederek mekana av tüfeğiyle ateş açtılar. Can pazarının yaşandığı kafede müşteriler korku ve panik içerisinde kaçışırken, Eslime Tomak (20) başına isabet eden saçma ile yaralandı. 

Konya'da kafeye silahlı baskında, genç kız başından yaralandı

Olay, saat 17.00 sıralarında Sümer Mahallesi'nde bir kafede meydana geldi. Otomobille gezen M.Ç., B.Ç., R.T. ve A.T., iddiaya göre bir kaç saat önce kavga ettikleri grubun, cadde üzerindeki kafede oturduğunu zannederek dehşet saçtılar. Otomobilden inip, kafeye dalan 4 kişiden, elinde av tüfeği bulunan M.Ç., kapının girişinde kavga ettiklerini zannettiği grubu rastgele ateş açtı. Can pazarının yaşandığı, müşterilen panik ve korku içerisinde kaçıştığı kafede saçmanın başına isabet ettiği Teslime Tomak, yaralandı.

Genç kız kanlar içinde yere yığılırken, müşteriler ise çığlıklar atarak yardım istediler. Yaşanan kargaşa sırasında bir kişi M.Ç.'nin elinden tüfeği almak istedi ancak başarılı olamadı. Kafenin içini kontrol eden 4 kişi, kavga ettikleri grubun, kafede olmadığını anlayınca hızla olay yerinden ayrıldı. Saldırının ardından arkadaşları tarafından kafeden çıkartılan genç kız, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Saldırı anları ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Polis, M.Ç., B.Ç., R.T., A.T. ve olaya karıştığı ileri sürülen  A.C. ile M.S.'yi gözaltına aldı. 

Soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Konya #Ereğli #Eslime Tomak
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