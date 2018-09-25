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Konya'da motosiklet traktör römorkuna çarptı: Emrah Candan öldü

Konya'nın Çumra ilçesinde motosikletin traktör römorkuna çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Konya'da motosiklet traktör römorkuna çarptı: Emrah Candan öldü

Emrah Candan (25) yönetimindeki 33 YK 281 plakalı motosiklet, ilçe girişinde Abdurrahman D'nin kullandığı 42 J 4990 plakalı traktörün römorkuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola devrilen motosikletteki Candan, ağır yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Candan'ı Çumra Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Candan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Candan'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Traktör sürücüsü Abdurrahman D, gözaltına alındı. 

Öte yandan, kaza anı olay yerindeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #emrah candan #Çumra ilçesi #Konya
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