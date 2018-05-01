Konya'da bankalara para taşıyan ve içerisinde 300 ile 500 bin lira olduğu iddia edilen kurye aracı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce soyuldu.

Konya'da park halindeki özel şirkete ait para nakil aracından yaklaşık 500 bin lira çalındı.Alınan bilgiye göre, Selçuklu ilçesi Ferit Paşa Mahallesi'nde park halinde bulunan, özel şirkete ait 34 L 4778 plakalı para nakil aracı, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce soyuldu.Şirket görevlileri, hafif ticari aracın arka kabinindeki kasanın açık olduğunu görünce polisi aradı.İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kasanın zorlanmadan ve şifre girilerek açıldığını, yaklaşık 500 bin liranın çalındığını belirledi.Hırsızlık zanlısı ya da zanlılarının yakalanması için çalışmalar sürüyor.