Ereğli ilçesinde köpeğe çarptıktan sonra karşı şeride geçerek ve tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Konya'da köpeğe çarptıktan sonra karşı şeride geçip tırla çarpışan otomobilde bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 46 PE 101 plakalı otomobil, Ereğli-Karapınar karayolunun 20. kilometresinde yola çıkan köpeğe çarptı.



Çarpmanın etkisi ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçen otomobil, Mehmet Ali M. (48) yönetimindeki 01 GL 870 plakalı tırla çarpıştıktan sonra şarampole yuvarlandı.



Kazada otomobil içinde sıkışan Doğukan Altun (22) ile Mehmet Akdemir (22) olay yerinde hayatını kaybetti.



Otomobilde sıkışan cesetler, itfaiye ekiplerince güçlükle çıkarılabildi.



Tır sürücüsü Mehmet Ali M, gözaltına alınırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.