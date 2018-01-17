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Konya'da trafik kazası: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Konya'nın Çumra ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu, aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi.

Konya'da trafik kazası: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Yaşar N. (48) yönetimindeki 42 ZE 609 plakalı pancar yüklü kamyon,  Çumra ilçesi Fethiye yolunda Mustafa Ersarı (39) idaresindeki 42 HA 290 plakalı  otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Mustafa Ersarı, aynı araçtaki eşi Neslihan  (39), çocukları Melike (12) ve Ramazan Ersarı (9) olay yerinde öldü.

Kamyon sürücüsü Yaşar N. gözaltına alındı.

Cesetler, yapılan incelemenin ardından Çumra Devlet Hastanesi morguna  kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Konya #Çumra ilçesi
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