Yaşar N. (48) yönetimindeki 42 ZE 609 plakalı pancar yüklü kamyon, Çumra ilçesi Fethiye yolunda Mustafa Ersarı (39) idaresindeki 42 HA 290 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Mustafa Ersarı, aynı araçtaki eşi Neslihan (39), çocukları Melike (12) ve Ramazan Ersarı (9) olay yerinde öldü.
Kamyon sürücüsü Yaşar N. gözaltına alındı.
Cesetler, yapılan incelemenin ardından Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Konya'nın Çumra ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu, aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi.
Yaşar N. (48) yönetimindeki 42 ZE 609 plakalı pancar yüklü kamyon, Çumra ilçesi Fethiye yolunda Mustafa Ersarı (39) idaresindeki 42 HA 290 plakalı otomobille çarpıştı.
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