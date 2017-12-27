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Konya'da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Konya'da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Adem Öksüzoğlu idaresindeki 42 AZ 0446 kamyonet, Cihanbeyli-Konya karayolunun 5. kilometresinde tali yoldan çıkan Hızır Y'nin kullandığı 42 F 510 plakalı pancar yüklü TIR'la çarpıştı.

Arkadan gelen Mevlüt Yılmaz (45) yönetimindeki 42 J 8228 plakalı otomobil de TIR'a çarptıktan sonra yol kenarına devrildi.

Kazada, sürücü Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kamyonet sürücüsü Öksüzoğlu ile aynı araçtaki Murat Ünveren yaralandı.

Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TIR' sürücüsü Hızır Y. gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Konya #Trafik #kazası
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