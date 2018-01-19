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Konya'da ulaşıma kar engeli

Afyonkarahisar, Antalya ile Aksaray karayolları, kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldı

Konya'da ulaşıma kar engeli

Konya'da bazı karayolları yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Kent genelinde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

Konya-Afyonkarahisar, Konya-Antalya ve Konya-Aksaray karayolları, tipi ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Selçuk Üniversitesi Kampüsü yakınlarından Afyonkarahisar yoluna, Krom kavşağından da Antalya yoluna araçların geçişine izin verilmedi.

Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu Konya-Afyonkarahisar karayolu yeniden trafiğe açılırken, görüş mesafesinin sıfıra kadar düştüğü Konya-Antalya ile Konya-Aksaray karayolundaki çalışmaların halen sürdüğü öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #tipi #Konya #karayolu #kar #kapalı #buzlanma
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