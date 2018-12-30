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Konya'da uyuşturucu operasyonu

Otomobilin stepnesinde 5 bin 240 ve evde 17 bin 844 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde düzenlenen operasyonda 23 bin 84 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otomobille ilçeye uyuşturucu sevk edileceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, takibe aldıkları otomobili Yeniceoba Mahallesi'nde durdurdu. Aramada otomobilin stepnesine gizlenmiş 5 bin 240 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü B.Ç, ifadesinde O.K'nin Kulu ilçesine bağlı Alparslan Mahallesi'ndeki evinde de uyuşturucu hap olduğu itirafında bulundu.

O.K'nin evinde yapılan aramada 17 bin 844 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ile şarjör ele geçirildi.

Şüpheli O.K. gözaltına alındı, zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Konya #uyuşturucu operasyonu
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