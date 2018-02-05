Hatay'dan Konya'ya gelen Niyazi Altan idaresindeki 42 LT 629 plakalı yolcu otobüsü, Konya-Karapınar kara yolunun 57. kilometresinde, aynı yönde seyreden Hasan Özkan yönetimindeki 63 NC 490 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen otobüste bulunan 40 yolcudan 10'u yaralandı.
Otobüste sıkışan yaralılardan, muavin Mehmet Ahrazoğlu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ambulanslarla Konya'daki farklı hastanelere kaldırılan yaralılardan Ahrazoğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Konya'da kamyona çarpan yolcu otobüsündeki 10 kişi yaralandı
Hatay'dan Konya'ya gelen Niyazi Altan idaresindeki 42 LT 629 plakalı yolcu otobüsü, Konya-Karapınar kara yolunun 57. kilometresinde, aynı yönde seyreden Hasan Özkan yönetimindeki 63 NC 490 plakalı kamyona arkadan çarptı.