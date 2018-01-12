Karatay ilçesindeki bir okulda pasta yiyen 10 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Konya'da, bir okulda pasta yedikten sonra zehirlenme belirtisi görülen 10 öğrenci, hastaneye kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde İzzet Bezirci İlkokulundaki bir grup öğrenci pasta yedi.



Bir süre sonra 10 öğrencide karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti başladı.



Okul idarecilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından öğrencileri ambulanslarla Konya'daki farklı hastanelere kaldırdı.



Tedavi altına alınan 10 öğrencinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Pastadan alınan örneğin, incelenmek üzere İl Sağlık Müdürlüğüne gönderildiği öğrenildi.