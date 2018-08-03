Konya'da "Dini mertebeniz yükselecek" diyerek aralarında çocuklarında olduğu 5 erkeğe cinsel istismarda bulunan tarikat şeyhinin bir gence daha istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Şeyhin genci dudaklarından öperek tacizde bulunduğu ileri sürüldü.

Konya'da kendisini "halife" olarak tanıtıp erkek müritlerine cinsel istismarda bulunan S.I. hakkında bir şikayet daha geldi.



Aralarında çocuklarında olduğu 5 erkeğe "dini mertebeniz yükselecek" diyerek istismarda bulunan S.I, BİMER'e yapılan şikayet üzerine yakalanıp, tutuklanmıştı.



Basında çıkan haberlerin ardından istismara uğrayan bir genç daha şikayette bulundu.



İsmi açıklanmayan 20 yaşlarındaki genç, S.I.’nın kendisini sürekli dudaklarından öperek tacizde bulunduğunu ileri sürdü.



Tutuklu yargılanan S.I'nın 70 yıla kadar hapsi isteniyor.



ulusal.com.tr



