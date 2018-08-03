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Konya'daki o şeyh hakkında bir genç daha şikayetçi oldu

Konya'da "Dini mertebeniz yükselecek" diyerek aralarında çocuklarında olduğu 5 erkeğe cinsel istismarda bulunan tarikat şeyhinin bir gence daha istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Şeyhin genci dudaklarından öperek tacizde bulunduğu ileri sürüldü.

Konya'daki o şeyh hakkında bir genç daha şikayetçi oldu

Konya'da kendisini "halife" olarak tanıtıp erkek müritlerine cinsel istismarda bulunan S.I. hakkında bir şikayet daha geldi.

Aralarında çocuklarında olduğu 5 erkeğe "dini mertebeniz yükselecek" diyerek istismarda bulunan S.I, BİMER'e yapılan  şikayet üzerine yakalanıp, tutuklanmıştı.

Basında çıkan haberlerin ardından istismara uğrayan bir genç daha şikayette bulundu. 

İsmi açıklanmayan 20 yaşlarındaki genç, S.I.’nın kendisini sürekli dudaklarından öperek tacizde bulunduğunu ileri sürdü.

Tutuklu yargılanan S.I'nın 70 yıla kadar hapsi isteniyor.

ulusal.com.tr

 

Etiketler; #Konya #şeyh #Taciz
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