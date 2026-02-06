Konya elektrik kesintisi: 6-7 Şubat’ta elektrikler ne zaman gelecek?

Konya’da 6-7 Şubat tarihlerinde MEDAŞ tarafından planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre kesintiler, bakım çalışması ve yeni tesis yapılması gerekçesiyle belirli saat aralıklarında gerçekleşecek.

Vatandaşlar ise “Konya’da elektrikler ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt ararken, kesinti programı ilçe ilçe belli oldu.

BEYŞEHİR’DE 6 ŞUBAT KESİNTİSİ: 4 SAAT SÜRECEK

MEDAŞ açıklamasına göre 06 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında kapsamlı bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

Kesintiden etkilenecek yerler Konya ili Beyşehir ilçesi Ağılönü Mahallesi sınırları içerisinde olacak.

Etkilenen cadde ve sokaklar: 45402 Sokak, 45403 Sokak, 45404 Sokak, 45405 Sokak, 45406 Sokak, 45407 Sokak, 45408 Sokak, 45409 Sokak ve Ağılönü Caddesi.

7 ŞUBAT’TA BEYŞEHİR’DE YENİ TESİS ÇALIŞMASI

07 Şubat 2026 tarihinde 09.30 ile 12.00 saatleri arasında yeni tesis yapılması nedeniyle Beyşehir’de elektrik kesintisi uygulanacak.

Kesintiden etkilenecek yerler: Hacıakif Mahallesi ve Yeni Mahalle.

Hacıakif Mahallesi’nde etkilenen sokak: 40656 Sokak.

Yeni Mahalle’de etkilenen cadde ve sokaklar: 40656 Sokak, 40658 Sokak, 40664 Sokak, 40688 Sokak, 40691 Sokak, 41318 Sokak, 41325 Sokak, 41329 Sokak, 41330 Sokak, 41334 Sokak, 41346 Sokak, 41358 Sokak, 41364 Sokak, 41365 Sokak, 41366 Sokak, 41367 Sokak, 41368 Sokak, 41369 Sokak, Seyran Caddesi, Şehit Osman Çınar Caddesi, Şehit Selami Sayılırer Sokak ve Yaman Caddesi.

7 ŞUBAT’TA İKİNCİ KESİNTİ: ESENTEPE VE HACIAKİF

07 Şubat 2026 tarihinde 13.00 ile 15.30 saatleri arasında yeni tesis yapılması nedeniyle Beyşehir’de bir kesinti daha uygulanacak.

Kesintiden etkilenecek yerler: Esentepe Mahallesi ve Hacıakif Mahallesi.

Esentepe Mahallesi’nde etkilenen sokak: Şehit Hüseyin Albaşgil Sokak.

Hacıakif Mahallesi’nde etkilenen cadde ve sokaklar: 40671 Sokak, Mehmetçik Caddesi, Özdilek Caddesi, Şehit Hüseyin Albaşgil Sokak ve Şehit Nurettin Çevik Sokak.

8 ŞUBAT’TA BEYŞEHİR’DE GENİŞ ALANLI KESİNTİ

08 Şubat 2026 tarihinde 09.30 ile 14.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Beyşehir’de Avdancık, Bayındır ve Hamidiye mahallelerinde kesinti uygulanacak.

Avdancık Mahallesi’nde etkilenen cadde ve sokaklar: 40908 Sokak, 45652 Sokak, 45653 Sokak, 45654 Sokak, 45655 Sokak, 45656 Sokak, 45657 Sokak, 45658 Sokak, 45659 Sokak, 45660 Sokak, 45661 Sokak, 45663 Sokak, 45664 Sokak, 45665 Sokak, 45666 Sokak, 45667 Sokak, 45668 Sokak, 45669 Sokak, 45670 Sokak, 45676 Sokak, Avdancık Caddesi, Bayat Caddesi, Mesutlar Caddesi ve Yeşilyurt Caddesi.

Bayındır Mahallesi’nde etkilenen cadde ve sokaklar: 46102 Sokak, 46104 Sokak, 46105 Sokak, 46106 Sokak, 46107 Sokak, 46108 Sokak, 46109 Sokak, 46110 Sokak, 46111 Sokak, 46112 Sokak, 46113 Sokak, 46115 Sokak, 46116 Sokak, 46120 Sokak, 46121 Sokak, 46124 Sokak, 46125 Sokak, 46126 Sokak, 46127 Sokak ve Bayındır Caddesi.

Hamidiye Mahallesi’nde etkilenen cadde ve sokaklar: 40882 Sokak, 40887 Sokak, 40888 Sokak, 40889 Sokak, 40890 Sokak, 40891 Sokak, 40892 Sokak, 40893 Sokak, 40894 Sokak, 40896 Sokak, 40897 Sokak, 40900 Sokak, 40903 Sokak, 40907 Sokak, Isparta Çevre Yolu Caddesi, Mimar Sinan Caddesi ve Yeşilyurt Caddesi.

EREĞLİ’DE 6 ŞUBAT KESİNTİSİ: ÇOK SAYIDA MAHALLE ETKİLENECEK

06 Şubat 2026 tarihinde 15.00 ile 17.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Konya’nın Ereğli ilçesinde çok sayıda mahallede elektrik kesintisi yaşanacak.

Kesintiden etkilenen mahalleler: Alpaslan Mahallesi, Barbaros Mahallesi, Belceağaç Mahallesi, Boyacıali Mahallesi, Cahi Mahallesi, Camikebir Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Dalmaz Mahallesi, Eti Mahallesi, Hacımustafa Mahallesi, Hacımutahir Mahallesi, Hamidiye Mahallesi, Hıdırlı Mahallesi, Kazancı Mahallesi, Mimar Sinan Mahallesi, Namık Kemal Mahallesi ve Orhangazi Mahallesi.

Bu mahallelerde çok sayıda sokak ve ana cadde bakım çalışması süresince elektrik kesintisinden etkilenecek.