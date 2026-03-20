Konya Ereğli'de 16 yaşındaki çocuk akranını av tüfeğiyle vurdu

Olay, önceki gün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kutören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki D.Ç. ile yine 16 yaşındaki Y.K. arasında küfürleşme nedeniyle gerginlik yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine D.Ç., av tüfeğiyle akranı Y.K.'yi vurarak yaraladı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk tıbbi müdahalesi yapılan yaralı Y.K., durumunun değerlendirilmesinin ardından daha kapsamlı bir müdahale için Konya'ya sevk edilerek hastanede tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ ÇOCUK EREĞLİ CEZAEVİ'NE GÖNDERİLDİ

Silahlı olayın ardından harekete geçen kolluk kuvvetleri, şüpheli D.Ç.'yi gözaltına aldı. İfade ve yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 yaşındaki D.Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ereğli Cezaevi'ne gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan adli süreç devam ediyor.