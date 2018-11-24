banner999
Altuğ Dilmaç 5 yıl sonra Andımız’ı yeniden okudu
Altuğ Dilmaç 5 yıl sonra Andımız’ı yeniden okudu
Katar Emiri Al Sani İstanbul'a gelecek
Katar Emiri Al Sani İstanbul'a gelecek
Öykü'ler için sizde donör olun
Öykü'ler için sizde donör olun
İBB zabıta sınav sonucu açıklandı
İBB zabıta sınav sonucu açıklandı

Konya günleri Yenikapı'da

Konya Günleri Yenikapı'da başladı... Fuarda kentin yöresel lezzetleri tanıtıldı.

Konya günleri Yenikapı'da

Bir çok medeniyete evsahipliği yapan, Mevlana'nın şehri Konya tüm değerleri ile Kültürün başkenti İstanbul'a taşındı.

Standlarda Konya'nın meşhur yöresel lezzetleri yer aldı.

Metrelerce etli ekmekler ustalar tarafından yapılarak servis edildi. Dev kazanlarda bamya çorbası da pişirildi.

Konya'nın kaşık oyunlarının sergilendiği Mevlana şehrinin tanıtımında ünü dünyaca bilinen Nasrettin Hoca da fuarda vatandaşların ilgi odağı oldu.

Yenikapı Fuar alanında kapılarını açan ve KONSİAD tarafından organize edilen Konya Günleri Fuarı 25 Kasım Pazar günü akşamına kadar ziyaret açık olacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Konya #Yenikapı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.