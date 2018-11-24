Konya Günleri Yenikapı'da başladı... Fuarda kentin yöresel lezzetleri tanıtıldı.

Bir çok medeniyete evsahipliği yapan, Mevlana'nın şehri Konya tüm değerleri ile Kültürün başkenti İstanbul'a taşındı.



Standlarda Konya'nın meşhur yöresel lezzetleri yer aldı.



Metrelerce etli ekmekler ustalar tarafından yapılarak servis edildi. Dev kazanlarda bamya çorbası da pişirildi.



Konya'nın kaşık oyunlarının sergilendiği Mevlana şehrinin tanıtımında ünü dünyaca bilinen Nasrettin Hoca da fuarda vatandaşların ilgi odağı oldu.



Yenikapı Fuar alanında kapılarını açan ve KONSİAD tarafından organize edilen Konya Günleri Fuarı 25 Kasım Pazar günü akşamına kadar ziyaret açık olacak.



ulusal.com.tr