CHP'nin iki grup başkanvekili belli oldu
CHP'nin iki grup başkanvekili belli oldu
Türkiye genelinde ele geçirilen en yüksek miktar!
Türkiye genelinde ele geçirilen en yüksek miktar!
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'

Konya merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 36 tutuklama

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 10 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 68 şüpheliden itirafçı olan 32'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer şüpheliler tutuklandı.

Konya merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 36 tutuklama

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 10 Ekim'de gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek itirafçı olan 32 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince 10 Ekim'de Konya merkezli Ankara, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri ve Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 68 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 32'sinin, FETÖ/PDY hakkında bildiklerini detaylı anlatmak ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği öğrenildi.

İtirafçı olan 32 şüpheli, yurt dışı çıkış yasağı konularak adli̇ kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 36'sı ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele yönelik Konya merkezli 7 ilde 10 Ekim'de eş zamanlı operasyon yapılmış ve 68 kişi gözaltına alınmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Konya #fetö #Fetullahçı Terör Örgütü #operasyon
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
İsmet Özçelik yazdı: İngiltere, Cumhurbaşkanı adayını belirledi: Abdullah Gül
Sonraki Haber
Bingöl kırsalındaki hava harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e yükseldi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.