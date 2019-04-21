Konya Seydişehir'de 3.7 büyüklüğündeki depremin ardından 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD Konya tarafından yapılan açıklamada "Seydişehir İlçemizde meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki depremde gelişmeler yakından takip edilmektedir. Deprem nedeniyle ilçe kriz merkezi ile irtibat kuran Afet ve Acil Durum Yönetimi merkezimiz şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk olmadığı can ve mal kaybı yaşanmadığını bildirdi" denildi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesive Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre saat 16:29'da Konya Seydişehir'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 1.8 kilometre olarak açıklandı.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 3.5, derinliğini ise 7 kilometre olarak açıkladı.



Bir deprem daha



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesive Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre saat 16:40'ta 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 3 kilometre olarak açıklandı.



AFAD'DAN AÇIKLAMA



AFAD tarafından depremde yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.



AFAD Konya tarafından yapılan açıklamada, şunlar belirtildi:



"Seydişehir İlçemizde meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki depremde gelişmeler yakından takip edilmektedir. Deprem nedeniyle ilçe kriz merkezi ile irtibat kuran Afet ve Acil Durum Yönetimi merkezimiz şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk olmadığı can ve mal kaybı yaşanmadığını bildirdi"



Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesive Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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