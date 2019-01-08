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Konya ve Adıyaman'da okullar tatil mi? (8 Ocak 2019 Kar Tatili)

Adıyaman'ın Gerger ve Çelikhan ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı okulların tatil edildi. Konya Valiliği de yaptığı açıklamasında okulların tatil edildiğini açıkladı.

Konya ve Adıyaman'da okullar tatil mi? (8 Ocak 2019 Kar Tatili)

Adıyaman'ın Gerger ve Çelikhan ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
İlçelerdeki kar nedeniyle ulaşım ve eğitimde olumsuzluklar yaşanıyor. 

Gerger İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulmuttalip Erek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede süren kar yağışı nedeniyle tüm okulların bugün tatil edildiğini söyledi. 

Çelikhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar ise ilçede yoğun kar yağışından dolayı tüm okulların bugün tatil olduğunu kaydetti.

Konya

Etiketler; #kar tatili
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