Erzincan'da kar yağışı nedeniyle il genelindeki okullarda eğitim öğretime 9 Ocak Çarşamba ara verildiği bildirildi. Konya merkezi ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı kaynaklı olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Erzincan'da kar yağışı nedeniyle il genelindeki okullarda eğitim öğretime bugün ara verildiği bildirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumları, ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve öğretim kurumlarının bugün tatil edildiği belirtildi.



Kararın, il genelinde iki gündür etkili olan ve meteorolojik verilere göre devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrenciler ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alındığı ifade edildi.



Açıklamada, engelli veya bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını bulunanlar ile hamile kamu personelinin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.





Konya'da eğitime ara verildi

Konya merkezi ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı kaynaklı olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Konya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle il merkezindeki Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerinde bugün resmi ve özel ilk ve orta dereceli tüm okullar, özel kreş ve gündüz bakım evleri, çocuk kulüpleri, rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları 1 gün süre ile tatil edildi. Tatil edilen ilçelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler, engeliler, harp malulü ve gaziler de (yüzde 40 üzeri sağlık raporu bulunanlar) 1 gün süre ile idari izinli sayılacak.



Yine yoğun kar yağışı nedeniyle Konya'nın Altınekin, Hüyük, Yunak, Tuzlukçu, Bozkır, Hadim, Doğanhisar, Çeltik, Çumra, Güneysınır, Ereğli, Akören, Akşehir, Kadınhanı, Sarayönü, Emirgazi, Seydişehir, Karapınar, Cihanbeyli, Ilgın, Derbent, Taşkent, Beyşehir, Ahırlı ve Yalıhüyük ilçelerindeki okullarda da 9 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildi.