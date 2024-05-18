Konya'da 2 otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Konya'nın Kulu ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Kaza, dün gece saat 23.00 sıralarında Konya-Ankara kara yolu Kömüşini Mahallesi yakınlarda yaşandı.

Edinilen bilgiye göre 45 yaşındaki F.Y. idaresindeki 44 ADA 007 plakalı otomobil ile 45 yaşındaki Y.Y. idaresindeki 42 GA 004 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan 2 otomobil de demir bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüleri F.Y., Y.Y. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan 26 yaşındaki İ.Ç. ile 40 yaşındaki H.Ş. yaralandı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.