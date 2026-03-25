Konya'da 42 gündür kayıp olan Alzheimer hastası her yerde aranıyor

Konya'nın Hadim ilçesine bağlı Dedemli Mahallesi'nde ikamet eden 74 yaşındaki Alzheimer hastası Mevlüt Aybattı, 11 Şubat 2026 tarihinde kayıplara karıştı. Yaklaşık 1,5 aydır kendisinden haber alınamayan Aybattı’nın bulunması için güvenlik güçleri, arama kurtarma ekipleri ve bölge halkı seferber olmuş durumda. Geniş bir alana yayılan çalışmalarda şu ana kadar somut bir ize rastlanamadı.

GENİŞ ÇAPLI ARAMA FAALİYETLERİ SÜRÜYOR

Mevlüt Aybattı’yı bulmak amacıyla Hadim’de başlatılan operasyonlar çok yönlü olarak yürütülüyor. Arama faaliyetlerine jandarma ekipleri, AFAD personeli ve itfaiye ekipleri katılıyor. Ekipler; bölgedeki kırsal alanları, sarp ormanlık bölgeleri, dere yataklarını ve su altı alanlarını titizlikle tarıyor. Mahalle çevresindeki her nokta tek tek kontrol edilirken, yöre halkı da ekiplere arazi desteği sağlıyor.

"50 KİLOMETRELİK ALAN ARANDI"

Babasından gelecek müjdeli bir haberi bekleyen Erol Aybattı, arama sürecine dair bilgileri paylaştı. Sürecin nasıl başladığını anlatan Aybattı, şu ifadeleri kullandı:"Görenlerin bir şey duyanların haber vermesini istiyoruz. Köye geldi 3 gün köyde yaşadı. 4. gün kimse görmemiş. 5. gün arama çalışmaları başladı. Köyün etrafında 50 kilometrelik bir alan arandı ama hala bir ize rastlanmadı. Bir şey duyup gören olursa irtibata geçerse seviniriz"

Arama çalışmalarının devam ettiği bölgede devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirten Dedemli Mahallesi Muhtarı Muzaffer Cavlak, Mevlüt Aybattı’nın kaybolmadan önceki son anlarına değinerek, "11 Şubat tarihinden beri Mevlüt Aybattı amcamızı arama çalışmalarına devam ediyoruz. Polisimiz, jandarmamız, AFAD ve devletimizin diğer tüm imkanları burada. Her türlü arama çalışmaları son hız devam ediyor. En son görüntüsü 11 Şubat kahvehanede oturup çay kahve içti. Ondan sonra da bir haber alınamadı" dedi.