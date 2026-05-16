Konya’da aile faciası: Tartıştığı anne babasını bıçaklayarak öldürdü

Öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Benekli Sokak üzerinde bulunan üç katlı bir binada cinayet işlendi. Binanın birinci katında ikamet eden aile üyeleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan kavga sırasında ebeveynlerini bıçaklayan zanlı, daha sonra evden ayrıldı.

KARI KOCA KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Yapılan ihbar üzerine adrese hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Birinci kattaki daireye giren görevliler, Gökhan Dinçer ve eşi Nazife Dinçer'i kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık görevlilerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalede, Dinçer çiftinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çifte cinayetin şüphelisi olan ve hayatını kaybeden çiftin çocukları olduğu öğrenilen C.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, olayın üzerinden çok geçmeden C.D.'yi adrese yakın bir sokak üzerinde tespit ederek gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.