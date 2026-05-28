Konya’da aile içi tartışma cinayetle bitti! 21 yaşındaki genç annesinin erkek arkadaşını vurdu

Konya'nın Meram ilçesinde, annesiyle birlikte yaşamasına karşı çıktığı 55 yaşındaki Hacı Hasan Gökgöz'ü tabancayla vurarak ölümüne neden olan 21 yaşındaki Hüseyin K. tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Konya’da aile içi tartışma cinayetle bitti! 21 yaşındaki genç annesinin erkek arkadaşını vurdu
Yayınlanma:

Olayın hemen ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince operasyon başlatıldı. Kısa sürede izi bulunan zanlı Hüseyin K., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan şüpheli, adli sürecin bir parçası olarak sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Numune Hastanesine getirildi. Hastanedeki muayenesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

NE OLMUŞTU?

Cinayetle sonuçlanan olay, dün gece saatlerinde merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Hüseyin K., annesinin erkek arkadaşı olan 55 yaşındaki Hacı Hasan Gökgöz'ün onlarla birlikte yaşamasına tepki gösterdi. Bu sebeple ikili arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede şiddetlendi. Tartışma esnasında Hüseyin K., yanında bulunan tabancayı ateşleyerek Hacı Hasan Gökgöz'ü vurdu.

Silahlı saldırı sonrasında yapılan ihbar üzerine, olay yerine ivedilikle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aldığı yaralar sonucu durumu ağır olan Gökgöz, olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından acil olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak Hacı Hasan Gökgöz, burada doktorlar tarafından yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yatılı kız okulunda yangın! Çok sayıda ölü ve yaralı varYatılı kız okulunda yangın! Çok sayıda ölü ve yaralı varDünya
Milli füzelerde gururlandıran gelişme! Gökdoğan ve Bozdoğan hedefleri tam isabet vurduMilli füzelerde gururlandıran gelişme! Gökdoğan ve Bozdoğan hedefleri tam isabet vurduSavunma Teknolojileri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Konya
Günün Manşetleri
Türkiye'nin ilk milli hızlı treninde testler sürüyor
Gökdoğan ve Bozdoğan hedefleri tam isabet vurdu
Türk Altın'dan Kurban Bayramı mesajı
Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'dan
Mustafa Günay görevden uzaklaştırıldı
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
Kılıçdaroğlu’un bayramlaşma programı belli oldu
Korumanın kullandığı araç bulundu
O araçların üzerine "Haram parayla alınmıştır" yazdırdı
Hürmüz Boğazı'nda ABD ablukası kalkıyor
Çok Okunanlar
1 milyon 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 1 milyon 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
İstanbul barajlarında son durum ne? İstanbul barajlarında son durum ne?
Meteoroloji’den peş peşe uyarılar Meteoroloji’den peş peşe uyarılar