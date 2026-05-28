Konya’da aile içi tartışma cinayetle bitti! 21 yaşındaki genç annesinin erkek arkadaşını vurdu

Olayın hemen ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince operasyon başlatıldı. Kısa sürede izi bulunan zanlı Hüseyin K., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan şüpheli, adli sürecin bir parçası olarak sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Numune Hastanesine getirildi. Hastanedeki muayenesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

NE OLMUŞTU?

Cinayetle sonuçlanan olay, dün gece saatlerinde merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Hüseyin K., annesinin erkek arkadaşı olan 55 yaşındaki Hacı Hasan Gökgöz'ün onlarla birlikte yaşamasına tepki gösterdi. Bu sebeple ikili arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede şiddetlendi. Tartışma esnasında Hüseyin K., yanında bulunan tabancayı ateşleyerek Hacı Hasan Gökgöz'ü vurdu.

Silahlı saldırı sonrasında yapılan ihbar üzerine, olay yerine ivedilikle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aldığı yaralar sonucu durumu ağır olan Gökgöz, olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından acil olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak Hacı Hasan Gökgöz, burada doktorlar tarafından yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.