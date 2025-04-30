Konya’da "akıl oyunları" heyecanı başladı

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları yarışması Karatay Gençlik Merkezi’nde başladı. Yarışma, öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmeyi ve stratejik düşünme alışkanlığı kazandırmayı amaçlıyor.

Yarışmanın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, ilçelerde düzenlenen ön eleme oyunlarında birincilik elde eden yaklaşık 300 öğrencinin kent finalinde yarıştığını belirtti.

Yiğit, öğrencilerin bu yarışmalar sayesinde yalnızca yerel düzeyde değil, ulusal yarışmalarda da Konya’yı başarıyla temsil ettiğine dikkat çekerek, “Günden güne artan bu ivmeyle öğrenciler, buradan aldıkları tecrübe ve birikimle takım halinde ve bireysel kategorilerde Türkiye genelinde önemli dereceler elde ediyor” dedi.

Yarışmalar, öğrencilerin yaş gruplarına göre farklı kategorilerde düzenleniyor.

İlkokul öğrencileri, abluka, pentago, küre, motif ve equilibrio oyunlarında yarışırken;

ortaokul öğrencileri ise abluka, pentago, küre, mangala ve kulami kategorilerinde yeteneklerini sergiliyor.

Yarışmanın sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilecek.