Konya'da apartman yangını: Çocuk odasında yangın çıktı, 3 kişi hastanelik oldu
Konya'nın Seydişehir ilçesinde gece yarısı bir apartmanın üçüncü katında yangın çıktı.
Yangın, gece saatlerinde Seydişehir ilçe merkezi Alaylar 1 Mahallesi 152168. Sokak'ta meydana geldi.
5 katlı binanın üçüncü katında, Osman Y. ve ailesinin ikamet ettiği dairenin çocuk odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi.
APARTMAN SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ
Dumanları fark eden ailenin ihbarı üzerine bölgeye hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
Söndürme çalışmaları sürerken, apartmandaki diğer dairelerde yaşayan vatandaşlar güvenlik gerekçesiyle binadan tahliye edildi.
3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Yangın sırasında yoğun dumandan etkilenen 6 kişiye ilk müdahale, olay yerinde bekletilen ambulanslarda yapıldı. Durumu daha ağır olduğu belirlenen 3 kişi, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ekipler, paniğe neden olan yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı.