Konya’da büyük panik: 6 katlı bina yerle bir oldu

Musalla Bağları Mahallesi Telgrafçı Hamdibey Caddesi’nde meydana gelen çöküş, çevrede büyük paniğe yol açtı. Görgü tanıkları, binanın büyük bir gürültüyle yıkıldığını ve ortalığı yoğun bir toz bulutunun kapladığını söyledi. İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden ekipler, enkazda herhangi bir kişinin olup olmadığını belirlemek için geniş çaplı inceleme başlattı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, binanın çökme tehlikesi nedeniyle daha önce tahliye edildiği ortaya çıktı. Binada yaşayanların tahliyesinin önceden yapılmış olması, muhtemel bir faciayı önledi.