Konya'da büyük yangın! 3 ev kullanılamaz hale geldi, 4 evde hasar oluştu

Konya'da bir evde yangın çıktı. Yangın, bitişikteki evlere de sıçradı. Kerpiç, taş ve ahşap yapılı bitişik nizam eski köy evlerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Patlamaların da yaşandığı yangın, uzun uğraşların ardından söndürüldü. 3 ev kullanılamaz hale geldi, 4 evde hasar oluştu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Konya'da büyük yangın! 3 ev kullanılamaz hale geldi, 4 evde hasar oluştu
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde büyük bir yangın meydana geldi. Yangının yaşandığı yer Doğanbey Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Fettah S'nin evinde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevler bitişikteki iki eve daha sıçradı.

Yangının yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Konya'da büyük yangın! 3 ev kullanılamaz hale geldi, 4 evde hasar oluştu - Resim : 1

Kerpiç, taş ve ahşap yapılı bitişik nizam eski köy evlerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler de yangının söndürülmesine destek verdi.

Patlamaların da yaşandığı yangın, uzun uğraşların ardından söndürüldü.

Yangında 3 ev tamamen kullanılamaz hale geldi, çevresindeki 4 ev de kısmen zarar gördü.

Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Konya'da büyük yangın! 3 ev kullanılamaz hale geldi, 4 evde hasar oluştu - Resim : 2

Beyşehir Belediyesi tarafından sevk edilen iş makineleri, yanan evlerin enkazını kaldırmak için çalışma başlattı.

Konya Valisi İbrahim Akın da Doğanbey Mahallesi'ni ziyaret etti, incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Yangından etkilenen ve evleri zarar gören vatandaşlarla bir araya gelen Akın, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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