Konya’da dehşet: 1 hafta eşinin cesediyle aynı odada kaldı

Olay, 17.00 sıralarında Akabe Mahallesi Serkan Sokak’taki bir apartmanın 4’üncü katında meydana geldi. Özkağnıcı çiftinden uzun süre haber alamayan komşular, daireden gelen kötü kokular üzerine durumu polise bildirdi.

Polis ve itfaiye ekipleri, dairenin kapısını açarak içeri girdi. İçeride, yatalak olan Aynur Özkağnıcı’yı kapının girişinde baygın halde buldu. Aynı odadaki koltukta ise eşi Hasan Tahsin Özkağnıcı’nın cansız bedeni yer alıyordu.

1 HAFTA BOYUNCA ÖYLECE KALDI

Polis ekipleri, Aynur Özkağnıcı’nın, yaklaşık 1 hafta önce hayatını kaybeden eşinin cesediyle aynı odada kaldığını belirledi. Yardım istemek için kapıya kadar süründüğü, güçsüzlük nedeniyle baygınlık geçirdiği tespit edildi.

Kalp ve böbrek rahatsızlıkları bulunan Hasan Tahsin Özkağnıcı’nın cesedi, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.