Konya'da dehşet: Yol verme tartışması kanlı bitti

Konya'da akşam saatlerinde trafikte gerilim tırmandı. Yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada ticari araç sürücüsü dehşet saçtı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, C.D. yönetimindeki 42 BFF 411 plakalı otomobil ile plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir ticari araç arasında yol verme nedeniyle anlaşmazlık yaşandı.

BIÇAKLA DEHŞET SAÇTI

Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine ticari araçtan inen sürücü, yanında bulunan bıçakla otomobil sürücüsü C.D. ve araçta yolcu olarak bulunan arkadaşı M.E.K.'ye saldırdı. Olayda C.D. ve M.E.K. hafif şekilde yaralandı. Şüpheli, gerçekleştirdiği saldırının ardından aracına binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Mağdurlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, yaşanan paniği gözler önüne serdi. Kayıtlarda; saldırganın önce aracın yanına gelerek camı yumrukladığı, ardından elindeki bıçakla araç içindekileri yaraladığı görüldü. Görüntülerin devamında şahsın yaralılarla bir süre daha tartıştıktan sonra aracıyla bölgeden ayrıldığı yer aldı.

Hafif yaralanan iki kişi, olay sonrası karakola giderek saldırgan hakkında şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Konya trafik magandası
