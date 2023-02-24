Konya'da deprem (24 Şubat Konya depremi)

Konya'nın Ereğli ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Konya'da deprem (24 Şubat Konya depremi)
Konya'da deprem / 2023 / AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.01'de, merkez üssü Ereğli ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.

Konya Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Ereğli ilçesinde deprem meydana gelmiş olup herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır. Saha taraması devam etmektedir. Depremi hisseden hemşerilerimize geçmiş olsun.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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