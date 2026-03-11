Konya'da feci kaza: Öğrenci servisi ve belediye otobüsü çarpıştı, 26 yaralı

Kaza, Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Saraçoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. H.G. yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen belediye otobüsü ile tali yoldan çıkan S.E. idaresindeki 42 C 0727 plakalı öğrenci servisi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan yolcu ve öğrencilerden oluşan toplam 26 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonucunda yaralıların durumunun hafif olduğu tespit edildi. Yaralı öğrenci ve yolcular, ambulanslara alınarak tedavileri yapılmak üzere çevredeki hastanelere götürüldü.

VALİ AKIN'DAN YARALILARA ZİYARET

Yaşanan kazanın ardından Konya Valisi İbrahim Akın, tedavileri süren yaralıları yalnız bırakmadı. Vali Akın, Konya Şehir Hastanesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne giderek yaralıları bizzat ziyaret etti ve durumları hakkında bilgi aldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kaza sonrası ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden bir mesaj yayımladı. Başkan Altay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Karatay ilçemiz Saraçoğlu Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasından etkilenen öğrencilerimize, ailelerimize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyor, süreci yakından takip ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Rabbim evlatlarımızı ve milletimizi her türlü kazadan muhafaza etsin."