Konya'da feci ölüm! Terastan düşen işçi hayatını kaybetti
Konya'da Seydişehir ilçesinde acı bir olay meydana geldi. Çalıştığı inşaatın terasından düşen 79 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.
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Konya’nın Seydişehir ilçesinde acı bir olay yaşandı. Olayın yaşandığı adres Ketenli Mahallesi 156128 No'lu Sokak oldu.
Edinilen bilgiye göre, bir binanın inşaatında çalışan 79 yaşındaki A.Ç, 2 katlı inşaatın terasına çıkarken buraya serilen mebran sebebiyle ayağı kayıp düşerek ağır yaralandı.
Çevredekilerin yardım çağrısı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı