Konya'da feci trafik kazası! Ölü ve yaralılar var

Konya'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Minibüs ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken 9 kişi de yaralandı. Yaralılar, Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Konya'da feci trafik kazası! Ölü ve yaralılar var
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Konya'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Konya-Afyonkarahisar kara yolu Esentepe mevkisindeki kavşak oldu.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 MB 7094 plakalı minibüs bir traktörle çarpıştı.

Konya'da feci trafik kazası! Ölü ve yaralılar var - Resim : 1

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen ve kimlikleri tespit edilemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 9 kişi ise ambulanslarla Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Konya'da feci trafik kazası! Ölü ve yaralılar var - Resim : 2

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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