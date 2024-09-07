Konya'da feci trafik kazası! Ölü ve yaralılar var

Konya'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Konya-Afyonkarahisar kara yolu Esentepe mevkisindeki kavşak oldu.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 MB 7094 plakalı minibüs bir traktörle çarpıştı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen ve kimlikleri tespit edilemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 9 kişi ise ambulanslarla Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.