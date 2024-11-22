Konya'da feci trafik kazası! Yaralılar var

Konya'nın Kulu ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Otomobilin şarampole devrildiği kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Konya'da feci trafik kazası! Yaralılar var
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Konya'nın Kulu ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı yer, Ankara-Konya kara yolunun 125. kilometresi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kazım A. idaresindeki 42 AFT 973 plakalı otomobil, şarampole devrildi.

Çevredekilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü ile otomobildeki Fatma Y, Şeriat G. ile adı henüz öğrenilemeyen çocuk, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine götürüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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