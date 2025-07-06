Konya'da feci zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi, 7 yaralı

Konya’nın Derebucak ilçesi, Beyşehir-Antalya kara yolunun 45. kilometresinde, Derebucak ilçe merkezi girişi yakınlarında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya 3 araç karıştı.

G.S.Y. yönetimindeki 34 PL 6803 plakalı otomobil, henüz sürücüleri belirlenemeyen 07 VFV 91 plakalı otomobil ve 07 KV 592 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yolda savrulurken, olay yerinde büyük panik yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi ile Derebucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.