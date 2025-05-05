Konya'da gece yarısı dehşeti: Apartman dairesinde patlama!

Konya’nın Karatay ilçesi Gazi Osmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesi’nde bulunan 4 katlı bir apartmanın 3. katında, gece saat 01.40 sularında büyük bir patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendiriliyor.

Olayın hemen ardından bölgeye AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada 1’i ağır olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya Valisi İbrahim Akın da olay yerine gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Akın, olaydan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Binada hasar tespit ve güvenlik çalışmaları devam ediyor.

KONYA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Konya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saat 01.40 sıralarında Karatay ilçemiz Gazi Osmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesinde bulunan 4 katlı bir binanın 3. katında doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama sonucu yangın meydana gelmiştir. Olayda ilk belirlemelere göre 1'i ağır olmak üzere 12 vatandaşımız yaralanmış olup, sağlık ekiplerince hastanelere sevk edilmişlerdir. Olay yerinde 112, AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri görev başında çalışmalarını sürdürmektedir. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."