Konya'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Konya'nın Ereğli ilçesinde inşaatın 8. katından düşen işi hayatını kaybetti. Cenazesi Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Konya'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Konya'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Editör: Süleyman Daban
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Hacı Mütahir Mahallesi Beybağ Sokak'taki bir inşaatta çalışan Ramazan Uysal (58) vinç ile 8. kata çıkarılan malzemeleri boşalttığı sırada düştü.

Uysal'ın iş arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri Uysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazesi Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yurt # Konya # inşaattan düşen işçi
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