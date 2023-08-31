Konya'da jandarma ve polisin denetimleri hız kesmiyor

Konya'nın Kulu ilçesinde, gurbetçilerin gelmesiyle birlikte şehir nüfusu ile birlikte trafikte de yoğunluğa sebep olmuştu. Tatillerin bitmesi ile birlikte ekiplere ekstra mesai olurken ekipler eksiği olan araçlara cezai işlem uygulayarak, güvenli bir trafik için sürücülere uyarılarda bulunuluyor.

Konya'da jandarma ve polisin denetimleri hız kesmiyor
Konya'da jandarma ve polisin denetimleri hız kesmiyor
Editör: Süleyman Daban
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Konya'nın Kulu ilçesinde, jandarma ve polis ekipleri kara yollarında ve ilçe merkezinde denetimlerini sürdürüyor.
Konya Ankara kara yolu üzerinde bulunan Kulu'da şehirler arası trafik yoğunluğu devam ederken, ilçede yaz aylarında da gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor. Yurt dışında çok sayıda gurbetçisi olan Kulu'nun nüfusu yaz aylarında neredeyse ikiye katlandı. Tatillerini tamamlayan gurbetçilerin bu günlerde yaşadıkları ülkelere dönüşleri ise devam ediyor. Şehirler arası yollardaki tatil dönemi yoğunluğunun yanı sıra ilçe merkezinde de araç sayısında büyük artış gözlendi. Jandarma ve polis ekipleri ise ilçe merkezi ve kara yollarında denetimlere ara vermeden devam ediyor. Ekipler, Konya Ankara kara yolu üzerindeki kontrol noktalarında araçların ve seyahat eden yolcuların kontrollerini yapıyor. Eksiği olan araçlara cezai işlem uygulanırken, güvenli bir trafik için sürücülere uyarılarda bulunuluyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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