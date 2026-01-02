Konya'da kaçak klinik operasyonu: Binlerce tıbbi malzeme ve cihaz ele geçirildi

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, merkez Meram ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi.

Yetkisiz ve izinsiz sağlık hizmeti verildiği tespit edilen adresin, adeta bir hastaneye dönüştürüldüğü ortaya çıktı.

BİNLERCE KAÇAK İLAÇ VE KİMYASAL MADDE

Evde yapılan detaylı aramalarda; 3 bin 551 adet enjektör ve benzeri tıbbi malzeme, yurt içi ve yurt dışından temin edilen bin 970 adet gümrük kaçağı ilaç, 402 adet serum ve hap ele geçirildi. Ayrıca 8,5 kilogram ağırlığında borik asit ve salisilik asit içeren toz ilaç bulundu.

Aramalarda profesyonel sağlık kuruluşlarında bulunması gereken cihazların ev ortamında kullanılması dikkat çekti. Ekipler; 1 adet ozon makinesi, 1 adet elektro terapi cihazı, 1 adet yağ ayırıcı damıtma cihazı, 1 adet ısı veren cihaz, hasta sedyesi, oksijen tüpü ve serum askısına el koydu.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Halk sağlığını tehlikeye atan kaçak kliniğin faaliyeti durdurulurken, ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alındı. Operasyon kapsamında izinsiz sağlık hizmeti verdiği belirlenen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıs hakkında KOM Şube Müdürlüğü tarafından adli ve idari işlem başlatıldı. Yetkililer, vatandaşları bu tür usulsüz ve sağlıksız ortamlarda verilen hizmetlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.